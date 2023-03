Coques polidos são destaque no Oscar 2023

Esqueça o estilo messy que dominou os últimos anos – ao menos no Oscar 2023, a tendência aponta para fios mais polidos, finalizados com gel, fixador ou até com efeito molhado. Elegante e atemporal, o coque bem alinhado é fácil de fazer, além de versátil para usar em qualquer ocasião. Abaixo, você confere as famosas que apostaram no estilo neste domingo (12).

Coques no tapete “vermelho” do Oscar 2023

Sofia Carson

Sofia Carson apostou em um coque vintage, acompanhado do delineado gatinho e batom nude – bem ao estilo Bonequinha de Luxo.

Jennifer Connelly

A atriz, que está no elenco de Top Gun: Maverick, escolheu um coque preso no meio da nuca, um visual simples, mas muito sofisticado. Na maquiagem, máscara para cílios, esfumado suave e batom rosado.

Já Elizabeth Olsen preferiu repartir o cabelo ao meio – deixando a risca bem marcada – e prendê-lo em um coque baixo, outra variação versátil e atemporal.

Lauren Ridloff

Lauren Ridloff foi pelo mesmo caminho de Elizabeth Olsen, também com coque baixo e fios repartidos ao meio, batom vermelho e olhar discreto, apenas com máscara para cílios.

A modelo Cara Delevingne foi mais uma a prender os cabelos em um coque baixo, mas com a repartição bem lateral.

Ariana Debose surgiu deslumbrante com um coque torcido baixo, com a risca lateral marcada, finalizado com gel.