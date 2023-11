A natureza dos sonhos de Monalisa Nunes

Com uma infância cercada de curiosidade e boas referências, a pequena Monalisa Nunes estava disposta a expandir os limites dos seus sonhos, sempre reverenciando e respeitando a natureza.

Ela não previa que, anos depois, essa mesma curiosidade pela vida se transformaria em um currículo de sucesso e uma clínica dermatológica, a Derma Vegan, focada em cuidados para a pele sem qualquer insumo de origem animal.

“A vontade de ser médica partiu da visão que eu tinha de um casal de amigos dos meus pais. Ambos eram médicos negros e estavam lá sempre que precisávamos, cuidando da nossa família com muito carinho”, conta, ao relembrar das mémorias vividas no interior da Bahia.

Aos 20 anos, ela se mudou para Maceió (AL) para fazer faculdade e, em meio a dedicação total aos estudos, encontrou uma oportunidade de experiência na Hungria.

“O curso de medicina e o intercâmbio me deram uma visão de que eu poderia conquistar o mundo, trabalhar em diversos lugares e utilizar a internet a meu favor. Foi quando criei, em julho de 2010, o meu canal no YouTube para falar sobre a minha rotina, racialidade, beleza e autoestima”, conta ela, que coleciona mais de 500 mil inscritos na rede social.

Sua evolução online e na vida pessoal foi maior do que esperava. Isso influenciou Monalisa a unir seus ideais com a sua profissão.

“Me transformar em vegetariana e estudar medicina a partir do ponto de vista do veganismo foi desafiador. Na faculdade, não é comentado sobre isso, então tive que descobrir muita coisa sozinha. Foi uma busca individual”, declara a dermatologista enfatizando a sua dedicação na pesquisa sobre uma medicina livre de crueldade animal.

Hoje, aos 32 anos, ela se considera uma sonhadora consciente, que enxerga a vida com um propósito gentil em relação ao meio ambiente. “Quero cada vez mais usar a minha notoriedade na internet para difundir as coisas que acredito, como o veganismo, a sustentabilidade, o feminismo e tantas outras pautas que dizem muito sobre mim. Não me vejo estagnada em nenhum lugar, mas caminhando nessa jornada que comecei lá atrás. Manifestando todos os meus desejos e os meus maiores sonhos.”

Não temos dúvidas que os passos serão sempre frutíferos.

