Inspira, expira. 5 aplicativos para meditar e relaxar

Ansiedade, angústia e medo são sentimentos capazes de afetar diversas pessoas em momentos de crise. Por isso, é importante manter a calma e tentar praticar atividades que fortaleçam a saúde mental, como relaxamento e meditação. Um estudo feito pela Universidade de Harvard, em 2011, mostrou que a prática regular da meditação por oito semanas é capaz, por exemplo, de aumentar a massa cinzenta do cérebro – responsável pela memória e aprendizagem -, além de criar uma sensação profunda de bem estar.

Por isso, CLAUDIA selecionou 5 aplicativos para aderir a prática durante e depois da quarentena, e melhorar seu estilo de vida:

Zen

Se você nunca praticou meditação e tem dúvidas sobre como começar, o Zen pode ser um bom aliado. O principal objetivo da plataforma é mostrar ao usuário que respirar da forma correta é capaz de tranquilizar corpo e mente. Ao abrir o aplicativo, você seleciona o que está tentando ‘tratar’, como ansiedade, insônia, irritação, desânimo, e então o sistema oferece a meditação mais adequada para você.

Calm

O Calm une várias funções em uma única plataforma. O aplicativo quer proporcionar bem estar ao usuário através de relaxamentos, meditações e melhora no sono. No sistema, você encontra desde músicas suaves para tranquilizar a mente até meditações guiadas com foco em temas específicos. Além disso, por lá também é possível ter acesso a conteúdos sobre depressão e ansiedade.

Cíngulo

Eleito melhor aplicativo para Android em 2019, o Cíngulo é ideal para quem precisa cuidar do lado emocional com mais profundidade. A plataforma oferece terapias guiadas com foco em ansiedade, estresse e insegurança. Com versões gratuita e paga, o programa proporciona conteúdos em texto, vídeo e áudio. Ao criar uma conta, o aplicativo pede que você passe por uma autoavaliação. Então, a partir do resultado, o sistema oferece os conteúdos mais adequados para você.

5 minutos

Perfeito para quem vive uma rotina intensa, o aplicativo propõe um relaxamento de 5 minutos no meio da correria do dia a dia. O diferencial deste sistema é conseguir controlar o tempo de meditação sem ter que ficar de olho no relógio. Mas, claro, o usuário pode ampliar o tempo de cada sessão.

Headspace

Se você ainda duvida dos benefícios da meditação, o Headspace pode te fazer mudar de ideia. A plataforma difunde conteúdos sobre como a prática diária de 10 minutos de meditação ajuda a conquistar uma vida mais saudável e feliz. O programa oferece noções básicas da prática e é excelente para quem quer começar a se aprofundar no assunto.

E aí, vamos meditar?

