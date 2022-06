4 tendências de sapatos para o inverno de 2022

Já é possível ver a troca da estação nas lojas, mas quais as tendências de sapatos para um look certeiro no inverno? Segundo a expert de tendência da WGSN, Soledad Huidobro, as botas Chelsea e de estilo country, mocassins e sandálias de salto são apostas certeiras da época.

Botas Chelsea

“A necessidade de se reconectar com a natureza e a consciência da crise climática aumentarão a busca por estilos duradouros e multifuncionais. Por isso, as clássicas botas Chelsea com sola grossa são chave para este inverno. Além de combinar com o retorno do #90sgrunge, essas botas têm um apelo versátil e são um calçado bem comercial”.

Sobre cores, ela disse que, apesar da moda de sapatos na cor branca, os pretos continuarão como preferidos.

Mocassim renovado

Quer uma opção confortável para o trabalho? “O mocassim é outro calçado chave para esta temporada devido ao seu conforto e praticidade, além de ser um calçado que pode ser usado em diferentes ocasiões”, disse.

“Desta vez vemos esse sapato com solas tratoradas, tanto em versões de plataforma para mercado jovem quanto em opções mais delicadas para um público contemporâneo.”

Botas country

Já sobre as botas cowboy ou estilo country, a expert considera uma tendência em formação, e podem ser consideradas tanto as de modelo de cano médio como alto.

“No Coachella, as botas foram, sem dúvida, o calçado mais destacado do evento, com várias cores e estilos surgindo e sendo usados com uma variedade de looks”, disse.

Sandálias com salto

Agora, se você não dispensa uma sandália de salto, saiba que elas também seguem firmes e fortes, desta vez com adorno de joias, detalhes de tiras com amarração no tornozelo, saltos médios e em material acetinado.

“Funciona tanto para consumidoras clássicas quanto contemporâneas”, disse. “Vemos as sandálias em cores como pink, verde lima, lavanda e violeta. Vimos muito essa peça nas últimas passarelas de Outono/Inverno 22/23”.

Quer algumas opções para incluir no armário? Veja abaixo!

1) Mocassim com sola tratorada: R$189,99

2) Botas Chelsea: R$255,99

3) Bota Country Beira Rio: R$169,75

4) Bota Country Via Marte: R$153,90

5) Bota Chelsea Dolce Vita: R$1.285,99

6) Sandália colorida trançada: R$119,90

* Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços foram consultados na sexta-feira (24), e podem estar sujeitos a alterações.