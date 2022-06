Peça que tanto pode ser usada em produções basiquinhas até looks de festa, o jeans segue em alta, com modelagens mais amplas como pantalonas, jeans baggy ou boyfriend – uma herança do isolamento social e busca pelo conforto, como explica Hanne Lima, expert tendências da WGSN.

Além do conforto, a sustentabilidade é outra preocupação crescente entre consumidores de moda, o que estimula, por exemplo, programas de reciclagem. “Coleções feitas a partir de upcycling e a indústria inovando com novos processos e soluções”, disse Hanne.

Se você está em busca de um novo modelo para investir, a expert lista, abaixo, 5 tendências de jeans para usar o ano todo. Confira!

Anos 2000

Segundo Hanne, tendências dos anos 2000 crescem cada vez mais e devem prosseguir para o inverno 2023. “Jeans de cintura baixa, minissaia, o estilo grunge e o corte bootcut são alguns exemplos do que já vimos e vamos continuar vendo por aí, tudo como uma releitura dessa época”, disse. “Falamos da nostalgia como uma forma de escape, um lugar que traz conforto e segurança, mesmo que não tenha sido um momento vivido pelo consumidor, como é o caso dos anos 2000 para a maioria da geração Z”.

Jeans cargo e utilitário

Cada vez mais presente no streetstyle, a calça cargo vai prosseguir para as próximas coleções, com algumas atualizações, segundo Hanne. “Desde detalhes de bolsos cargo até a clássica dos anos 2000, a gente ainda vai ver muitos jeans cargo e influências utilitárias na moda”.

Jeans estampado (digital fashion)

“Jeans estampados, chamativos e ousados, principalmente em looks all jeans e conjuntos é algo que já vimos crescer e ser super importante para o momento, mas que continua para as próximas temporadas”, disse Hanne.

Jeans desgastados

“O jeans com textura desgastada, puída, ou até mesmo bem rasgada, é algo que vemos nas quatro temporadas que estamos falando aqui, e que vai continuar”, disse Hanne.

Jeans festivo

O movimento de retorno de festas e encontros impacta a indústria devido ao interesse dos consumidores em usar looks mais festivos, explica Hanne. “Isso se traduz na moda jeans com aviamentos decorativos, como aplicações de pedrarias e outros acessórios que possam trazer mais interesse e informação para o jeans, acabamentos de alto brilho, adornos extravagantes, indo até uma interpretação mais maximalista com cores e estampas”.