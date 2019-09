Receitas para fazer em uma panela só

Uma caçarola transbordando mandioca e costelinha bovina suculentas às vezes é tudo que muita gente deseja depois de uma semana intensa. Apesar do tempo de cozimento longo, a vaca atolada, prato típico da Região Sul, é ótima para os momentos que pedem praticidade. Afinal, só precisa de uma panela.

“Pelo resultado, parece que a receita é complexa, mas não é difícil nem exige grande esforço. Além disso, preparar a própria comida é muito mais saudável”, afirma Ana Luiza Trajano.

Para facilitar ainda mais, a paulista recomenda ter sempre à mão bases culinárias, como um caldo de carne, peixe ou legumes, que dá até para congelar. Depois, basta bater com um legume para transformá-lo em sopa. O bobó, que mistura caldo de camarão e creme de mandioca, representa o sabor das casas nordestinas.

A receita é de Lucia Helena (na foto, ao lado da chef), a cozinheira da família, que sempre lhe ensinava: “O camarão precisa ser cozido por só três minutos”. A iguaria com sabor afetivo era servida em uma ocasião especial, o aniversário da mãe de Ana Luiza.

Chef Ana Luiza Trajano ao lado de Lucia Helena, cozinheira da família

Para completar a lista de receitas, tem frango com quiabo, do Sudeste. “Dá para servir com angu, que casa muito bem com a consistência desse vegetal”, complementa Ana.

Panela, M.Dragonetti; colher e guardanapo, Camicado; fundo, Tuca Ahlin (@ta_surfaces)

Panela, Depósito Kariri; pano de copa, Store House Decor; pratos, Olaria Paulistana Atelier de Cerâmica; fundo, Tuca Ahlin (@ta_surfaces).

Panela, Utilplast; fundo, Tuca Ahlin (@ta_surfaces)

