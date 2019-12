O Natal já está logo aí e não tem jeito: sempre acabamos deixando os presentes para a última hora. E não basta apenas o tempo para comprar os mimos natalinos, também é preciso criatividade e inspiração para comprar as lembrancinhas.

Para quem tem amigos e familiares que são apaixonados por gastronomia e decoração preparamos uma lista com dicas para te ajudar a presentear com esses temas. Tem desde espumante para brindar as comemorações até difusor de aromas, que é supertendência de decoração. Além de preços para todos os bolsos! Confira:

1. Tchocolath – Estrelas de chocolate recheadas com marshmallow – Preço: R$ 47 (160g – 8 unidades)

2. Rivani – Espumante Chardonnay Extra Dry – R$ 69,90, no Sonoma

3. Lindt – Panettone Laranja Siciliana e Chocolate Amargo – R$ 99,90 (700g)

4. Dolce & Gabbana – Panetone com pistaches da Sicília – R$ 479 (1kg), no Eataly São Paulo

5. Bla Blá Champanheria – Banheira grande (espumante à parte) – R$ 340

6. Cacau Show – Caneca Jumbo Feliz Hoje com trufas – R$ 27,50 (30g)

1. Luminária 3D Touch Lua Cheia – R$ 43,81, na Amazon

2. Prensa Francesa Hamilton Beach – R$ 90,36, na Amazon

3. Espelho redondo com moldura de madeira – R$ 265,89, na Amazon

4. Cachepot de cerâmica – R$ 38,90, na Amazon

5. Oxford – luminária de chão – R$ 399,90, na Amazon

6. Difusor de aromas ultrassônico – R$ 47,54, na Amazon