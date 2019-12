Mais um ano está chegando ao fim e também vêm por aí as deliciosas e tradicionais festas que marcam o final de 2019. E quando o assunto são as guloseimas do Natal, não podem faltar os deliciosos panetones e chocotones.

Seja você fã de frutas cristalizadas ou do time do chocolate, não importa — as marcas capricharam nas novidades para todos os gostos! Tem muito doce de leite, chocolate ruby e também os clássicos, que não podem faltar.

Confira abaixo as principais novidades de panetones e chocotones para 2019:

1) Kopenhagen – Panettone Palha Italiana – R$ 84,90 (750g)

2) Chocolates Brasil Cacau – Panettone Duetto, com recheio de chocolate ao leite trufado e chocolate branco – R$ 54,90 (750g)

3) Sweet Pimenta – Chocotone de pipoca caramelada de coco e macadâmia e recheio de caramelo – R$ 152 (1kg)

4) Arcor – Panettone Alfajor – R$ 21,99 (530g)

5) Carmella Patisserie – Chocottone de Brigadeiro de Pistache – R$ 185 (1,1kg)

6) Empório Santa Maria – Panettone de Passas com Laranja – R$ 89,90 (800g)

7) Eataly – Cioccolato e Uvetta – R$ 49,95 (550g)

8) Bauducco – Chocottone Maxi Caramelo – R$ 21,99 (500g)

1) Cacau Show – Panettone 5 Chocolates – R$ 64,90 (750g)

2) Lindt – Panettone de laranja siciliana e gotas de chocolate amargo – R$ 99,90 (700g)

3) Panco – Panettone de frutas – R$ 15,99 (400g)

4) Havanna – Panettone recheado de Limão e Dulce de Leche – R$ 79,90 (700g)

5) Nestlé – Panettone Recheio Cremoso Calda de Frutas – R$ 29,99 (400g)

6) Sterna Café – Gotas de Chocolate Callebaut – R$ 59,90 (sternacafe.com.br)

7) Ofner – Ruby & Vanilla com amora, framboesa e mirtilo recheado de creme de baunilha e frutas vermelhas. Coberto com delicioso chocolate Ruby e pedacinhos de framboesa – R$ 95 (1kg)

8) Mr. Cheney – Red Velvet pedaços de cookie duplo, gotas de chocolate, recheado de creme de avelã coberto com glacê e farofa de cookie duplo – R$ 57 (550g)

1) Sodiê – Panettone Churros – a partir de R$ 54,90 (700g – sodiedoces.com.br)

2) Lowçucar – Panettone de frutas zero – R$ 23,90 (400g)

3) Rubaiyat – Panettone artesanal com chocolate callebaut e doce de leite – R$ 69,90

4) Outback – Thunderttone – R$ 64,90 (800g)

5) Starbucks – Panettone com gotas de chocolate e doce de leite e chocolate meio amargo – R$ 75 (750g)

6) Nutty Bavarian – Panetone Nuts Glaceadas & Doce de Leite – R$ 59,99 (650g)

7) Village – Trufado de avelã – R$ 14,90 (500g)

8) Pati Piva – Panettone com gotas de chocolate decorado com brigadeiro – R$ 159 (900g)

