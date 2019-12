O Natal está chegando e você ainda não comprou os presentes? Então calma, porque a astrologia pode te dar uma ajudinha. Levando em conta a personalidade de cada signo, a astróloga Vivi Pettersen deu dicas que, com certeza, irão agradar seus familiares ou amigos. Confira:

Enérgicos e ativos, representantes máster do elemento fogo, os arianos gostam de se movimentar. Tudo que estiver ligado a esportes e cuidados com o corpo são uma boa pedida: tênis, artigos esportivos, roupas próprias para academia ou atividade física, etc.

Bolsa de academia, Nike, R$ 149,90*

Taurinos apreciam coisas boas e luxuosas. Contudo, uma vertente bacana desse signo é seu apreço pelo lar e pela arte da gastronomia, no geral. Itens domésticos, assim como um bom livro de gastronomia, são boas pedidas!

Básico: enciclopédia de receitas do Brasil, Ana Luiza Trajano, R$ 99,90*

Signo regente da comunicação, Gêmeos é um curioso nato que pode mergulhar fundo em qualquer universo através do conhecimento. Por isso, livros são ótimas pedidas na hora de apresentar um geminiano.

Livro Americanah, Chimamanda Ngozi Adichie, R$ 51,90*

Representantes da família, cancerianos são protetores, amorosos e gostam de relembrar os momentos especiais (não esquecem nenhum detalhe emocionante). Para agradá-lo nesse Natal, vale investir em uma recordação criativa, como um mural de fotos ou álbum de fotos criativo também, ao qual poderá trazer um pouco dessas memórias do ano inteiro.

Câmera Instantânea Instax Mini 9, Fujifilm, R$ 389,90*

Representantes da autoestima do zodíaco, leoninos gostam de cuidar da aparência, do seu visual, sempre estando bem apresentáveis por onde forem. Por isso, kits de cuidados pessoais, de beleza e perfumes podem ser uma ótima opção para leoninos.

Paleta de sombras 9 Shades, Océane, R$ 84,90*

Detalhistas e perfeccionistas, virginianos gostam de buscar o máximo de perfeição nos pequenos detalhes. Por isso, o presente ideal para esse signo pode estar ligado a coisas que o façam manter essa mente (e seus espaços) organizados: planners, agendas, caixas criativas decorativas, etc.

Agenda planner rosa, Cicero, R$ 89,90*

Regido por Vênus, o planeta do amor e da beleza, librianos gostam de se cuidar, sempre em sinergia com a tendência ou, melhor ainda, criam a sua própria moda. Artigos de vestuários ou acessórios, como colar, brinco, anel, dão o match perfeito no look pode fazer a cabeça da libriana.

Brinco bicolor acrílico, Amaro, R$ 39,90*

Sedutores e intensos, o nativo de Escorpião traz um mistério muito grande em sua personalidade. Perfumes e roupas podem ser grandes coringas quando o assunto é presentear alguém desse signo, que é puro charme.

Perfume Rouge, Narciso Rodriguez, R$ 334,59*

Amantes da aventura e das viagens, sagitarianos encaram a vida com muita disposição e alegria. Por isso, um presente bacana pode ser uma experiência em algum local que remeta essa adrenalina, como pular de paraquedas ou fazer uma trilha especial. Quando pensamos em objetos físicos, um kit de produtos para viagem pode ser uma boa pedida.

Kit de maquiagem mini, Benefit, R$ 114*

Sérios e bem disciplinados, capricornianos são focados em suas metas e objetivos. Como bom nativo de Terra, tudo que for ligado à parte material, é com ele mesmo! Uma carteira, bolsa, mala de viagem… tudo isso faz com que pessoas desse signo esteja cada vez mais em congruência com sua essência.

Carteira feminina, Renner, R$ 39,90*

Descolados e futuristas, aquarianos adoram uma tecnologia. Pode ser um powerbank, um fone de ouvido sem fio ou um Kindle. Tudo que vem dentro da modernidade e traz facilidade para a rotina é a pegada de Aquário.

Kindle 10ª geração com iluminação embutida, R$ 349*

O único signo do zodíaco que enxerga uma outra vertente quando o quesito é presente (atitudes, por exemplo, podem valer mais), Peixes é um ser romântico por natureza e ligado na espiritualidade, no algo a mais que os olhos podem ver. Então, produtos esotéricos são garantia de sucesso para esses nativos. Invista em fontes, porta-incensos, livros sobre espiritualidade e outras lembranças que possam conectar ainda mais a energia pisciana com a fé, independente de religião.

Aromatizador de madeira (pode ser usado com óleos essenciais), R$ 174,90*

