O que a família Real gosta de comer

Aparentemente os membros da realeza não tem muita ‘frescura’ na hora de escolher seus pratos. Alguns hábitos e comidas prediletas podem até surpreender quem os acompanha.

A duquesa Kate Middleton por exemplo, gosta de preparar pessoalmente as refeições em casa para sua família. E nada de comida light, a futura rainha da Inglaterra revelou que adora fazer pizza com seus filhos, e que eles também adoram.

Já a duquesa Meghan Markle, preparou uma famosa receita de frango assado de Ina Garten na noite de seu noivado com Príncipe Harry, em 2017.

Quer saber um pouco mais sobre os pratos prediletos da família real? Confira abaixo!

Princesa Charlotte ama… azeitonas!

Durante uma visita à escola primária de Lanvender, na Inglaterra, a duquesa Kate revelou que sua filha “ama azeitonas”.

A rainha é chocólatra

Apesar da restrição de alguns alimentos para a família real, o chocolate ainda é um dos prediletos. O chef Darren McGrady que trabalhou por muito tempo como chef de cozinha da residência real, revelou à US Weekly que a Rainha Elizabeth escolhia seus pratos em um livro de receitas. Toda vez que ela avistava uma sobremesa de chocolate, sempre era pedido por ela. “Qualquer coisa no menu que tivesse chocolate, ela escolheria, especialmente a torta de chocolate com perfeição”, lembrou chef.

Meghan Markle adora frango assado

A duquesa de Sussex ainda mantém suas raízes americanas dentro do palácio com receitas populares. Ela teria preparado o frango assado de Ina Garten na noite de seu noivado, um dos pratos prediletos dos ex-alunos do Suits. Quando Garten foi questionada sobre isso, ela brincou: “Sem mim, isso [o noivado] nunca teria acontecido . Não é uma história maravilhosa?”.

Kate Middleton gosta de bacon na pizza

Durante uma visita ao King Henry’s Walk Garden, em Londres, a duquesa revelou às crianças que se diverte quando o assunto é fazer pizzas. “É tão divertido que você pode escolher. O que pode, coloque. Todas as diferentes coberturas”, ela ainda revelou que adora colocar bacon, ou algum outro tipo de carne.”É como comer calabresa, mas não é tão picante”, contou.



Príncipe Philip gosta de trufas

Philip se tornou a primeira pessoa na Grã-Bretanha a cultivar suas próprias trufas em 2018. Ele plantou mais de 300 mudas nas terras reais de Sandringham, há quase 12 anos, e aproveita os frutos de seu plantio desde o Natal de 2018.

