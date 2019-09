Príncipe Harry será novo editor do Instagram da National Geographic

O príncipe Harry vai assumir mais uma função nesta segunda-feira (30). O Duque de Sussex será editor do Instagram da National Geographic por um dia. A emissora, que é conhecida pelo conteúdo voltado para história, ciência e meio ambiente, tem o intuito de conscientizar a sociedade em relação aos cuidados das árvores.

Junto com a nova atividade, Harry fará parte do lançamento de uma campanha chamada Looking Up. A iniciativa é um convite para internautas divulgarem em suas redes sociais fotos de árvores. O filho mais novo de Diana já tem o seu registro escolhido. A foto tirada no Parque Nacional Liwonde, Malawi, onde apresentou recentemente iniciativas para ajudar a preservar as árvores na área, será compartilhada para a campanha.

Ao Daily Mail, Harry revelou que o cuidado com a natureza é “fundamental para a nossa sobrevivência” e não deve ser algo considerado como “hippie”.

Nas redes sociais, o Palácio de Buckingham divulgou que a relação de Harry com a natureza, principalmente os arbustos é “inspirada no trabalho que ele faz em nome de sua avó, Sua Majestade Rainha Elizabeth II“. Em 2015, o projeto Queen’s Commonwealth Canopy, que conta com a participação de 50 países já participam, foi lançado para destinar atenção às florestas indígenas, incentivando o plantio de árvores.

