Como temperar o chocolate?

Com a Páscoa chegando, fazer seus próprios ovos de chocolate pode ser uma ótima opção para economizar uma graninha e ainda deixar o presente mais especial. No entanto, para conseguir a receita perfeita, é preciso passar pelos processos certos.

Entre eles, está a temperagem do chocolate. É ela que deixa o chocolate liso, brilhante e bem bonito. Temperando o ingrediente do jeito certo, você pode atingir o ponto perfeito, que é quando você quebra a casca do ovo e escuta aquele ‘croc’ delicioso.

Por isso, preparamos um passo-a-passo fácil para você temperar seu próprio chocolate em casa. Confira:

1. Escolha o tipo

O primeiro passo é escolher qual chocolate vai usar na sua receita, o ao leite, meio amargo ou branco.

2. Prepare

Com o tipo escolhido, rale ou corte em pedaços pequenos e similares a quantidade necessária.

3. Derreta

O chocolate, agora fragmentado, pode ser derretido de duas formas. A primeira delas é em banho-maria, em fogo baixo. Ou, se preferir, pode colocar as raspas em um refratário e derreter tudo no micro-ondas, em potência alta, por até três minutos.

4. Coloque numa superfície

Para começar a temperagem de fato, transfira o chocolate já derretido para uma superfície lisa, seca e fria – de preferência, de pedra.

5. Espatulação

Com a ajuda de duas espátulas de silicone (pode ser pão-duro) ou inox, movimente bem o chocolate na pedra até esfriar. Fazer movimentos para cima, trazendo o ingrediente pode ajudar. É importante ficar de olho na temperatura, que deve atingir 28ºC.

Dica: utilize um termômetro para verificar a temperatura o tempo todo. Se não o tiver, coloque um pouco no dorso da mão e sinta se está frio.

