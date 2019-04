7 receitas de ovos de colher para a Páscoa

A Páscoa está chegando e com ela vem a busca para presentear as pessoas queridas. Uma das dicas para este ano é fazer o seu próprio ovo de colher. Além de uma delícia, não há nada mais carinhoso do que fazer o próprio presente.

Além de possuir um custo menor que os ovos de supermercado, o doce pode ficar até melhor por utilizar ingredientes caseiros.

Confira 7 receitas de ovos de colher:

1. Ovo Brownie

Ingredientes para camada de brigadeiro

500 gramas de leite condensado

110 gramas de chocolate ao leite

3 colheres de creme de leite

Modo de preparo

1. Coloque todos os ingredientes na panela e mexa até virar um brigadeiro mole, deixe esfriar.

2. Faça o brownie (receita embaixo)

3. Rechear a casca do ovo de 400g com brigadeiro (frio para não derreter a casca do ovo) até em cima e decorar com quadradinhos de brownie.

Receita do brownie

Ingredientes

170g de manteiga

3 ovos + 1 gema

170 g de chocolate meio amargo

113g de chocolate amargo

1 e 1/2 xícaras (350 g) de açúcar

3/4 de xícara (94g) de farinha de trigo

1 colher de chá de extrato de baunilha

Modo de preparo

1. Em um bowl, adicione a manteiga e os chocolates. Leve para o microondas para derreter, misturando com uma colher em intervalos de 30 segundos. Reserve.

2. Em uma vasilha grande, misture os ovos + gemas com o açúcar por 2 minutos ou até que fique uma mistura aerada e esbranquiçada.

3.Adicione a baunilha, o chocolate e manteiga derretidos e misture. Acrescente a farinha e misture.

4. Transfira a mistura para uma assadeira de 20 cm untada e leve para assar em forno preaquecido à 180º C por 35-40 minutos.

*Receita cedida pelo Atelier Ana Laura Trevizani.

2. Ovo oreo

Ingredientes

500g de leite condensado

3 colheres de creme de leite

6 biscoitos oreo triturado grosso + 3 biscoito oreo para decoração

Modo de preparo

1. Coloque todos ingredientes na panela e mexa até virar brigadeiro mole.

2. Espere esfriar completamente e rechear a casca do ovo de 400g por inteiro.

3. Decorar com biscoito triturado

*Receita cedida pelo Atelier Ana Laura Trevizani.

3. Ovo leite ninho com nutella

Ingredientes

500g de leite condensado

2 colheres de sopa de leite em pó

3 colheres de sopa de creme de leite

4 colheres de sopa de nutella

Leite em pó e nutella para decorar

Modo de preparo

1. Coloque os ingredites (leite condensado, creme de leite e leite em pó) para fazer o brigadeiro de leite ninho, mexa até virar um brigadeiro mole.

2. Espere esfriar completamente e intercale brigadeiro de leite ninho e nutella na montagem dentro da casca do ovo de 400g.

3. Finalize polvilhando leite ninho e decore com nutella (usar um saco de confeitar ou a criatividade).

*Receita cedida pelo Atelier Ana Laura Trevizani.

4. Ovo brigacake

Ingredientes para camada de brigadeiro

500 gramas de leite condensado

110 gramas de chocolate ao leite

3 colheres de creme de leite

20 gramas de granulado ao leite

Modo de preparo

1. Coloque todos os ingredientes na panela e mexa até virar um brigadeiro mole, deixe esfriar.

2. Faça o bolo de cenoura (receita embaixo)

3. Rechear a casca do ovo de 400 g com brigadeiro (frio para não derreter a casca do ovo) intercalando com bolo de cenoura esfarelado até em cima e decorar com granulado.

Receita bolo de cenoura

Ingredientes

3 cenouras grandes

4 ovos

80 ml de óleo

350 gramas de açúcar

240 gramas de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

Modo de preparo

1. No liquidificador bater os ovos, óleo e a cenoura. Bata bem.

2. Adicione o açúcar e siga batendo.

3. Num bowl coloque a farinha, despeje a massa do liquidificador e mexa. Quando tudo estiver homogêneo, adicione o fermento.

4. Transfira a mistura para uma assadeira de 25 cm untada e leve para assar em forno preaquecido à 180º C por 45 minutos ou até sentir cheiro de bolo pela casa.

*Receita cedida pelo Atelier Ana Laura Trevizani.

5. Ovo de brigadeiro

Ingredientes

Recheio

2 latas de leite condensado

6 colheres sopa de chocolate em pó

2 colheres de sopa de manteiga sem sal

1 lata de creme de leite

Ovo de chocolate

600g de chocolate ao leite picado

2 formas para ovo de chocolate de 500g

Cobertura

100 g de Chocolate granulado

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, colocar todos os ingredientes e mexer até desgrudar do fundo da panela. Retire do fogo e espere amornar, misturar bem o creme de leite (deve ficar uma mistura homogênea e cremosa).

Ovo de chocolate

Derreter o chocolate conforme as instruções da embalagem. Quando estiver na temperatura correta, passe uma demão de chocolate na forma e leve à geladeira por 5 minutos. Repita o mesmo processo três vezes. Por último, deixar na geladeira por 20 minutos.

Desenformar o chocolate, colocar o recheio e cobrir com o granulado.

*Receita cedida pelo Divino Fogão.

6. Ovo vegano com mousse de chocolate de origem com nibs de cacau

Ingredientes ovo

500g de chocolate ORIGEM vegano

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque 500g do chocolate origem cortado em pedaços pequenos e derreta-os em banho-maria.

Em seguida, tempere o chocolate. Esse processo de temperagem é muito importante, pois vai permitir que o ovo fique mais firme, impedindo que derreta com facilidade.

Com o auxpilio de uma colher, espalhe o chocolate por toda a forma oval (formato do ovo de páscoa) e leve a geladeira por 5 minutos. Passe mais uma camada de chocolate e leve a geladeira novamente por mais 5 minutos, passe mais uma camada de chocolate e leve ao freezer por aproximadamente 1 hora.

Ingredientes mousse

200g Chocolate de ORIGEM SABOR Intenso

100g de Creme de leite

30g Nibs de cacau

Aromatizações Opcionais Sugeridas: Cardamomo, cascas de laranja.

Extra

150 g creme de leite fresco tipo chantilly PARA AREAR A MOUSSE

Modo de preparo

Picar o Chocolate se necessário, e derreter levemente. Ferver o creme de leite e misturar intensamente ao chocolate do meio para as bordas, fora do fogo, até obter uma mistura homogênea. (Ganache) Deixar arrefecer Bater o Creme de Leite em chantilly e incorporar com delicadeza

Obs1: Montagem em dueto de texturas

Separar um pouco da ganache de base pronta 100 g para usar como cobertura concentrada das mousses.

Arear a parte restante 200g com aproximadamente 100g de creme batido em chantilly

Obs2: Para um creme aromatizado:

Fazer uma infusão com a saborização desejada (cascas de laranja, temperos ou ervas) no creme de leite, antes de incorpora-lo ao chocolate derretido.

Coar e incorporar ao chocolate.

*Receita cedida pela chef chocolatier Mirian Rocha.



7. Ovo de Páscoa Bombom de Morango

Ingredientes

Para a casca

200g + 100g Chocolate meio amargo

Para o recheio

1 lata Leite Condensado

3 col. sopa Leite em Pó

1 col. sopa Manteiga

100g Morangos picados

Para decorar

Morangos

Brigadeiros

Modo de preparo

Brigadeiro de leite ninho

Coloque numa panela o leite condensado, leite em pó e um pouquinho de manteiga e vai mexer até o ponto de brigadeiro. Reserve na geladeira para esfriar.

Derreta o chocolate meio amargo no micro-ondas e coloque na forma

Eu sempre uso a técnica do 1/3, 2/3. Comece aquecendo dois terços no bowl, de 1 em 1 minuto. Depois de aquecido e derretido a gente acrescenta o outro um terço, que vai diminuir a temperatura do chocolate e dessa forma temperar.

Depois do brigadeiro ter esfriado, coloque os morangos picadinhos.

Uma dica importante para o morango não soltar muita água, tire o excesso antes com um papel toalha. Misture com o brigadeiro branco e recheie o ovo.

Você pode decorar do jeito que quiser, eu decorei o meu com alguns brigadeiros que eu tinha.

*Receita cedida pela chef Ju Ferraz do canal TPM.

