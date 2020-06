Aprenda a fazer um delicioso curau de milho verde

A combinação do inverno batendo na porta, neste sábado (20) a estação já começa no Hemisfério Sul, com a época de festa junina é a desculpa perfeita para se deliciar com um prato típico dos arraiás, não é? Para ninguém passar vontade, mesmo no isolamento social, o chef Max Jaques, pesquisador do Instituto Brasil a Gosto, ensinou um delicioso e fácil curau de milho verde no Receita ao vivo – Comida de Festa Junina desta sexta-feira (19).

Se você perdeu a transmissão em nossas redes sociais, fique tranquila, pois o conteúdo está salvo. Agora, é só separar os ingredientes e aprender com o Max o modo de preparo. Confira a receita de curau de milho verde:

Rende 8 porções

Tempo de preparo 40 minutos

Ingredientes

6 espigas de milho verde

1 litro de leite

1/2 xícara (chá) de açúcar

1 colher (chá) de sal

Canela em pó para polvilhar