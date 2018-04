Leites vegetais: passo a passo para fazer em casa

Boa alternativa para quem tem alergia ou intolerância – ou apenas busca uma opção mais nutritiva e rica em fibras, os leites vegetais são opções ricas em fibras e podem ser feitos na sua própria casa.

Confira os passos para chegar em um leite perfeito para você!

Passo 1

Em um pote de vidro ou bowl, coloque 2 xícaras de castanha-do-pará (ou de coco fresco ou de inhame, ambos sem casca, picados grosso) e cubra com 3 xícaras de água quente. Tampe ou vede com filme plástico e deixe por 20 minutos.

Passo 2

Transfira as castanhas com a água para o liquidificador e bata até triturar bem.

Passo 3

Cubra uma peneira bem fininha com um pano com textura de gaze. Despeje a mistura e amasse com as costas de uma colher para retirar o máximo possível de líquido.

Passo 4

Faça uma trouxinha e esprema para retirar o líquido restante. Ao final desse processo, você terá cerca de 3 xícaras de leite. Reserve em um pote tampado na geladeira por até dez dias.

Dicas da chef

Ao obter o leite vegetal, não jogue fora o resíduo que sobrar na peneira. O da castanha pode ser incorporado à massa de bolos e tortas ou ao pirão de castanha. O do coco, desidratado em forno quente, serve como snack. Já o inhame, se misturado a um ovo batido, rende uma deliciosa panqueca.

O leite de inhame é o que mais se assemelha ao de vaca – é tão cremoso quanto e tem sabor neutro.

