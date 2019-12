Aprenda como fazer uma tábua de queijos para o fim de ano

Tão tradicional quanto os enfeites e as luzinhas é a comida com que nos esbaldamos no fim do ano. Reunindo pessoas queridas, as refeições duram horas, e é comum começarmos pelos beliscos, servidos em geral com vinhos e espumantes.

Práticas, as tábuas são uma ótima opção, pois combinam diversos sabores e ainda embelezam a mesa. A montagem, porém, exige harmonização cuidadosa das frutas, dos embutidos e queijos. Há também tábuas prontas, que permitem fazer pequenas alterações de acordo com seu gosto.

Aprenda a harmonizar

A escolha acertada do vinho ou do espumante valoriza os ingredientes da tábua e equilibra os sabores com maestria.

Branco Vinhos feitos com a uva sauvignon blanc, refrescante e aromática, combinam bem com queijos delicados e semiduros, como gouda, provolone ou emmental.

Tinto A uva gamay, de sabor leve e frutado, faz desse tipo de vinho a companhia perfeita para embutidos.

Espumante Ideal para o brinde, acompanha bem frutas secas. A uva moscatel confere à bebida um aroma floral.

Frutas

Dê preferência às mais fáceis de comer ou típicas da estação, como uvas e figos. Damascos, tâmaras e outras frutas secas acrescentam sabor agridoce quando combinadas a queijos e embutidos.

Queijos

Ofereça tipos de diferentes texturas. O brie, cremoso, vai bem com geleias e frutas, mas também combina com pães e torradas. Já o parmesão, por ser mais denso e salgado, se contrapõe à suavidade do queijo francês. Os dois formam, assim, a dupla perfeita, que agrada a todos.

Para fazer bonito na apresentação, sirva os queijos em fatias grandes. De todo modo, vale deixar à mão uma faquinha para quem quiser dividir em pedaços. Os tipos mais duros podem ser cortados em cubinhos.

Embutidos

Faça um mix com salame, presunto espanhol, parma, peito de peru e copa. A disposição desses itens na tábua não deve ser aleatória. Distribua-os em fatias finas enfileiradas ou então amassados em forma de trouxinhas.

*Os ingredientes desta reportagem foram fornecidos pelo Empório Santa Maria, em São Paulo.