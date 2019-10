Rita Lobo lança livro para ajudar quem tem pouco tempo para cozinhar

Chegar em casa à noite, abrir a geladeira e só encontrar uma alface amarelada. Essa cena pode ser comum para muita gente. Sentindo o cansaço depois de um dia de trabalho, é mais fácil recorrer ao aplicativo e pedir o jantar por delivery.

Há diversos obstáculos que separam quem mora sozinho das bonitas e saudáveis refeições caseiras, como disposição para botar a mão na massa, ter uma cozinha abastecida com ingredientes que não estraguem – ou saber aproveitá-los mesmo no limite – e aprender a fazer receitas que fiquem prontas rapidinho.

A guru da culinária prática, Rita Lobo, apresentadora do canal GNT, traz as respostas em seu novo livro, Só para Um (Senac São Paulo, 64 reais). Além das 80 receitas, ensina truques para congelar sem mudar a textura da comida, pratos feitos em uma panela só e até como garantir o clássico arroz com feijão.