O que é Ruby, chocolate cor de rosa que é a sensação desta Páscoa

Chocólatra ou não, você já deve ter ouvido falar do curioso chocolate cor de rosa. Lançado em 2017 pela marca Barry Callebaut, o chocolate Ruby rapidamente tornou-se o centro das atenções de muitas pessoas. Todos queriam saber, afinal, o que havia de tão especial na novidade.

Ao que parece, não faltam aspectos marcantes ao Ruby. Produzido a partir das sementes de um cacau encontrado apenas em terras do Equador, Brasil e Costa do Marfim, esse chocolate é naturalmente rosa, não passando por nenhum tipo de colorização artificial durante sua produção. A tonalidade é adquirida por meio de um elaborado processamento, em que torra e fermentação passam por específicas etapas que apenas a Callebaut conhece.

Com quase 50% de cacau em sua composição, ele foi alçado ao posto de 4ª variedade em tipos de chocolate, atrás do chocolate ao leite, amargo e branco. O caráter único também alcança seu sabor, cujos toques frutais se devem ao solo onde estão plantados os cacaueiros. Sem adição de aromatizantes sintéticos, o gosto do Ruby fica entre o leve adocicado e o cítrico. Já a textura se aproxima do chocolate branco, devido à porcentagem de gordura semelhante em ambos, algo em torno de 36%.

O lançamento abriu um leque de possibilidades no mundo gastronômico e inciou uma disputa entre as marcas que desejam comercializar a nova variedade de chocolate.

Pioneira, em 2018, a Nestlé pôs a venda o Kit Kat Ruby em edições limitadas no Japão, Coreia do Sul, Inglaterra e Brasil. Já em fevereiro deste ano, a Callebaut anunciou ter firmado parceria com 11 marcas para a fabricação de produtos à base do Ruby. A notícia veio bem a tempo da Páscoa e já alcançou o mercado brasileiro: em meados de março, a Kopenhagen anunciou o lançamento do Ovo Essence Ruby, de 300 gramas.

Para quem deseja aplicar o chocolate em outras receitas, a Callebaut demonstra em seu site que ele pode ser utilizado em donuts, waffles e até mousses. Agora é esperar que sua comercialização se torne mais acessível ao público.

Leia também: Mais de 30 lançamentos de Ovos de Páscoa para 2019

+ 10 receitas de sobremesas para a Páscoa

Siga CLAUDIA no Youtube