Nos dias de verão a gente simplesmente não tem aquela vontade de comer pratos pesados e calóricos. E é por isso que um suco detox, uma vitamina e uma salada bem feita são a pedida certa para os dias quentes.

Porém, nos dias de altas temperaturas também é preciso estar atento a comer bem e não deixar de hidratar o corpo. Sendo assim, se você for optar por almoçar ou jantar uma saladinha, ela precisa estar caprichada e cheia de nutrientes!

Confira abaixo 10 receitas de saladas que valem por uma refeição que vão te inspirar neste calor!

1) Salada Italiana

*Receita do Restaurante America

Ingredientes

Salada

10 folhas rasgadas ao meio de alface americana

6 unidades de tomate seco

6 azeitonas pretas (sem o caroço)

6 gomos de laranja

7 unidades de mozzarella de búfala pequena

½ xícara de chá de croûton

1 colher de chá de manjericão picado

Molho vinagrete

2 colheres de sopa de óleo de girassol

½ colher de chá molho de soja

1 colher de café de mostarda amarela

1 colher de chá açúcar mascavo

½ colher de café açúcar branco

1 colher de sopa suco de limão espremido

1 pitada de sal a gosto

Modo de preparo

Molho vinagrete: Numa tigela funda adicionar todos os ingredientes, exceto o óleo de girassol e bater até a mistura ficar homogênea. Acrescentar o óleo de girassol aos poucos até atingir a consistência desejada de molho. Salada: Colocar as folhas de alface americana rasgadas sobre todo o prato. Sobre a alface, colocar o tomate seco, as azeitonas pretas e os gomos de laranja de forma que fiquem espalhadas ao redor do prato. Acrescentar 6 unidades de mozzarella de búfala ao redor da salada e 1 unidade no centro da salada. Temperar a salada com o molho vinagrete. Salpicar manjericão picado por cima de toda a salada. Colocar os croûtons no centro da salada.

2) Salada Zizou

*Receita do restaurante ICI Brasserie

Ingredientes

240g de trigo em grãos

1 couve-flor

15 mini-cenouras

1 romã

100g de rúcula selvagem

150g de vinagrete apimentado

3 rabanetes laminados

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Azeite extra virgem a gosto

Molho vinagrete

150ml de vinagre de arroz

2 pimentas dedo-de-moça

150ml de óleo de milho

5g de açúcar

Modo de preparo

Molho vinagrete: Corte as pimentas ao meio. Mantenha as sementes. Dissolva o açúcar no vinagre e acrescente as pimentas. Coloque num vidro com tampa e guarde refrigerado por 3 dias. Coe o vinagre e misture a parte líquida com o óleo ate ficar homogêneo. Corrija com sal. Salada: Cubra o trigo com água, deixe de molho em geladeira por 12 horas. Troque a água e leve para cozer, por cerca de 30 min (Não salgue a água, isso facilitará o cozimento). Assim que os grãos estiverem cozidos, escorra e ainda morno tempere com sal e o vinagrete apimentado. Reserve. Corte a couve-flor em mini floretes e as cenouras ao meio. Aqueça uma frigideira de ferro até fumegar. Adicione uma parte da couve flor, e então regue com um fio de azeite, sal e pimenta. Saltei a couve flor até ficar tostada e com leve crocância. Repita o processo até acabar a couve flor, e depois com a cenoura. Misture os legumes tostados com o trigo já temperado e deixe esfriar. Quando estiver gelado, adicione o rabanete, as folhas de rúcula e a romã. Corrija com sal e vinagrete para que todos os grãos estejam embebidos pelo molho.

3) Salada Antioxidante com golden berry

*receita da nutricionista Chris Castro – CRN 320609

Ingredientes

Mix de folhas verdes conforme preferência

6 golden berries cortadas ao meio

6 tomates cereja cortados ao meio

½ pepino cortado em rodelas

1 xícara de peito de frango temperado, grelhado e desfiado

Gergelim torrado, suco de limão, azeite e sal rosa a gosto

Modo de preparo

Num bowl, corte com as mãos as folhas higienizadas e acrescente as golden berries, os tomates, o pepino e o frango. Para temperar, misture o gergelim, o suco de limão, o azeite e o sal e regue a gosto.

4) Salada de Folhas, Queijo Tostado com Molho de Mostarda e Mel

*Receita por Flávia Morais, gerente de nutrição e desenvolvimento de produtos no Mundo Verde

Ingredientes

1 xícara de chá de folhas de rúcula

1 xícara de chá de alface-americana em tiras

5 fatias de queijo branco fatiado

1 colher de sopa de mostarda Dijon

1 colher de sopa de mel

1 colher de sobremesa de sementes de linhaça dourada

Modo de preparo

Comece tostando as fatias de queijo branco. Em uma frigideira já quente, doure as fatias. Brevemente dos dois lados e reserve. Em um pequeno bowl, misture muito bem o mel, a mostarda Dijon e por último a linhaça. Reserve. Monte a salada colocando as folhas, e o queijo tostado. Finalize com o molho de linhaça, mostarda e mel. Sirva em seguida.

5) Salada Tropical com Geleia de Banana

*Receita pela chef Madu Melo, do Mandioca Cozinha

Ingredientes

2 maços de alface higienizados

1 cenoura higienizada em rodelas bem finas

1 beterraba pequena higienizada em rodelas bem finas

2 tomates assados

2 alhos assados cortados ao meio

Lascas de queijo tipo parmesão, a gosto

8 fatias de pão de mandioca ou outro de preferência

4 colheres de sopa de geleia de banana

Azeite do cozimento do tomate e alho

Flor de sal a gosto

Geleia de banana

3 bananas bem maduras, quase podres

200 ml de suco de laranja

½ xícara (chá) de açúcar

1 canela em pau

Uma pitada de sal

Modo de preparo

Geleia de Banana: Em uma panela, adicione todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Ao levantar fervura, baixe o fogo e mexa sempre para a banana não grudar no fundo da panela. Quando as bananas estiverem totalmente desmanchadas e em ponto de geleia, desligue o fogo, transfira para um recipiente de vidro e armazene em geladeira por até sete dias. Salada: Com as mãos, corte as folhas de alface de forma grosseira. Caso queira montar cada salada em um prato, considere 1/2 maço para cada pessoa. Em cima das folhas, disponha as fatias de cenoura e de beterraba, o alho e os tomates assados e as lascas de queijo. Ao lado, disponha as fatias do pão de mandioca, sendo 2 por pessoas, com a geleia de banana em um potinho ou em cima dos pães. Para temperar a salada, use o azeite que sobrou do cozimento do tomate e alho, ou o azeite de sua preferência, e flor de sal a gosto.

6) Salada de Grãos e Castanhas

*Receita por Raul Godoy, do restaurante Bio

Ingredientes

Tomates assados

2 tomates

2 colheres de sopa de vinagre balsâmico

Para crocante de pão de queijo

1 massa de pão de queijo

Grãos e Castanhas

½ xícara (chá) de arroz preto

½ xícara (chá) de lentilha

½ xícara (chá) de trigo em grão

½ xícara (chá) de cevadinha

2 xícaras (chá) de couve-manteiga

4 colheres (sopa) de mix de castanhas (castanha-do-pará, castanha-de-caju e amendoim)

4 ovos

Modo de preparo

Ovo poché: Em uma frigideira funda e antiaderente com tampa, coloque 5 cm de água para ferver. Quando levantar fervura, adicione um pouco de vinagre branco, mais ou menos ⅓ da xícara (chá). Aguarde 4 minutos e retire o ovo da panela. Tire o excesso de água com um papel toalha e sirva seu ovo poché. Salada: Corte cada tomate em 4 partes. Tempere com o vinagre balsâmico e sal. Asse no forno a 150ºC por 30 minutos. Abra uma massa de pão de queijo com o rolo até parecer uma massa de pizza fina. Asse a 200ºC por 5 minutos ou até ficar bem crocante. Cozinhe cada grão em panelas separadas. Escorra, misture eles ainda quente e tempere com azeite. Misture junto com eles a couve o mix de castanhas. Monte a salada com os tomates assados por cima. Sobre cada salada, coloque um ovo pochê e finalize com pedaços quebrados do crocante de pão de queijo. Rende 4 porções.

7) Rainbow Salad

*Receita da chef Renata Vanzetto, do Marakuthai

Ingredientes

1 xícara (chá) de bifum

1 xícara (chá) de macarrão udon (japonês)

1 xícara (café) de cenoura ralada

1 xícara (café) de pepino em cubos

1 xícara (café) de tomate em cubos

1 xícara (café) de cebola roxa em meia lua bem fininha

1 colher (sopa) de hortelã picado

1 colher (sopa) de coentro picado

2 colheres (sopa) de cebolinha bem picadinha

1 xícara (café) de vagem em lâminas

1 colher (sopa) de amendoim torrado

1 colher (chá) de alho frito crocante

1 colher de (chá) de cebola frita crocante

Molho

1 colher (sobremesa) de gergelim branco e preto

1 xícara (café) de geleia de pimenta

1 colher (sobremesa) de óleo de gergelim

1 colher (café) de limão

1 colher de sobremesa de tamarindo

1 colher (café) de molho nam plá

1 colher (sobremesa) de gengibre em conserva picado

Modo de preparo

Em uma panela pequena, ferva ½ litro de água e cozinhe por seis minutos o bifum. Repita o processo com o macarrão udon. Colocar em um bolw (travessa) todos os ingredientes do 1º passo. Em outro bowl, coloque todos os ingredientes do molho e misturar bem. Jogar por cima da salada e finalizar com o pão crocante (uma fatia de pão sírio assado e depois bem quebradinho na mão todo esmigalhado por cima para finalizar). Rende 1 porção.

8) Salade de Jamón Serrano et Coeur de Palmier

*Receita do chef Gustavo Young, do Bistrot Bagatelle

Ingredientes

¼ maço de alface roxa orgânica

¼ maço de alface crespa orgânica

¼ maço de alface romana orgânica

¼ maço de alface lisa orgânica

4 fatias finas de presunto Serrano

1 unidade pupunha tolete in natura

Molho

4 colheres (sopa) de azeite extra virgem

2 colheres (sopa) de mix de ervas frescas (estragão, salsinha cebolete)

1 colher (sopa) de suco de limão siciliano

Raspas da casca do limão siciliano ralado

Sal a gosto

Modo de preparo

Lave as folhas e separe. Fatie a pupunha com um fatiador (mandolin japonesa). Misture em um bowl a pupunha, e metade do molho adicione sal a gosto. Em outro bowl, misture as folhas com o molho e tempere com sal a gosto. Coloque as folhas dentro de um prato, adicione por cima as fatias pupunha e presunto serrano. Rende 2 porções.

9) Salada Tunisiana

*Receita da chef Maddalena Stasi, da Mercearia do Conde

Ingredientes

500ml de caldo de legumes ou água

2 colheres (sopa) de passas brancas

2 colheres (sopa) de passas pretas

Uma pitada de canela em pó

4 colheres (sopa) de azeite

500g de cuscuz marroquino

200g de peito de frango cozido desfiado

Suco de 1 limão

2 colheres (sopa) de coentro picado

Sal a gosto

150g de amêndoas sem pele torradas

Mix de folhas verdes para decorar

Modo de preparo

Ferva o caldo (ou a água) numa panela com as passas, a canela e o azeite. Retire do fogo, coloque o cuscuz, mexa e abafe por 5 minutos. Adicione o frango, o suco de limão, o coentro e o sal. Na hora de servir, distribua a salada numa travessa, salpique as amêndoas torradas e decore com folhas verde em volta. A salada pode ser servida fria ou morna. Rende 4 porções.

10) Salada de quinoa com aspargos frescos e burrata

*Receita da chef Carla Elage, da Búfalo Dourado

Ingredientes

½ xícara de chá de quinoa real

3 xícaras de chá de água

1 colher de sopa de 1 cebola processada com 2 dentes de alho

Sal a gosto

1 maço de aspargos verdes (ou vagem)

1 xícara de chá de damasco picado

2 colheres de sopa de hortelã picado

2 colheres de sopa de salsa picada

Suco de limão tahiti espremido a gosto

1 colher de sopa de azeite extra virgem

Sal marinho a gosto

Pimenta a gosto

2 burratas

1 xícara de chá de tomate cereja cortado ao meio

Modo de preparo

Em uma caçarola, coloque para ferver a água com a cebola e alho processados. Quando abrir fervura, coloque a quinoa, abaixe bem o fogo e deixe cozinhar até secar. Transfira para um refratário, deixe esfriar (pode ser na geladeira). Aspargos: se necessário descasque o final dos aspargos para retirar as fibras. Corte-os em 3 partes iguais. Coloque 1 litro de água para ferver com sal e coloque os aspargos para cozinhar por 4 a 5 minutos. Escorra e reserve. Pique miudinho os damascos. Quando a quinoa estiver fria, adicione os damascos, salsinha e hortelã. Tempere com o azeite, limão, acerte o sal e a pimento ralada na hora. Montagem: Em uma travessa ou pratos individuais ou taças, coloque a quinoa, por cima os aspargos, tomatinhos, folhas de hortelã, finalmente a burrata. Regue azeite sobre a burrata e finalize com pimenta negra ralada na hora.

