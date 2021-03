Taylor Swift critica Netflix após ser alvo de piada sexista

Taylor Swift criticou publicamente a Netflix após ser citada em um episódio de Ginny & Georgia, série que estreou no serviço de streaming no último dia 24.

Na cena, as personagens que dão nome à série estão discutindo sobre relacionamentos, quando Ginny (Antonia Gentry) pergunta para a mãe, Georgia (Brianne Howey), por que ela se importa, já que “troca de homens mais rápido que Taylor Swift”.

A suposta piada não foi bem recebida pela cantora, que se manifestou no Twitter. “Ei, Ginny & Georgia, 2010 telefonou e quer essa piada preguiçosa e profundamente sexista de volta. Que tal pararmos de degradar mulheres trabalhadoras definindo m***** assim como engraçadas?”, escreveu.

Taylor também apontou a incoerência da plataforma em permitir tal diálogo meses após terem feito uma parceria e lançado um documentário juntas. “Além disso, Netflix, depois de Miss Americana, isso não lhe cai bem. Feliz Mês da História das Mulheres, acho.”

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you 💔 Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp

— Taylor Swift (@taylorswift13) March 1, 2021