Banda “As Valquírias” lançará música no Dia da Mulher

No Dia da Mulher, em 8 de março, a banda As Valquírias lançará uma especial em homenagem à força feminina. Intitulada “Deusas a Tocar”, ela foi escrita por Amanda Oliveira e é interpretada pelo trio Ana Laura Reis, Bianca Franco e Vitória Vargas. “A ideia é provocar uma visão da importância da música na vida das meninas da periferia”, defende a compositora.

O hit evoca o poder feminino por meio de uma letra que confronta questionamentos machistas que surgem quando uma mulher está́ no poder. “Queremos influenciar meninas e mulheres a acreditarem em seus sonhos e na importância de buscarem sua autonomia. Também queremos que os espectadores reflitam sobre as situações que mantêm o nosso país desigual, sugerindo que o conhecimento em relação à cor e ao credo venha antes do julgamento”, explica.

A banda teve início em 2016 e já contou com várias formações. Atualmente é composta pelas artistas Ana Laura Reis (20 anos), Bianca Franco (19 anos) e Vitória Vargas (18 anos). A produção tem direção de Amanda Oliveira e Marcelo Araújo, maquiagem de Bruno Moraes, figurino de Alex D’arc Produções, produção musical de Dj Thales Dumbra, coreografia de Murilo Henrique e finalização de Marcelo Araújo.

O Instituto As Valquírias é uma ONG de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, que atua em três frentes para promover oportunidades a mulheres em situação de vulnerabilidade: ação social, banda musical e negócio de impacto social. Será possível assistir ao vídeo completo na semana que vem no canal oficial do grupo no YouTube.

Confira um trechinho: