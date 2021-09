Xuxa vende mansão de 2700 m² no Rio de Janeiro; veja fotos

Xuxa Meneghel vendeu nesta semana a sua mansão em um condomínio, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Considerada uma das propriedades mais luxuosas da região, o imóvel que, sem dúvidas, é o sonho de consumo de qualquer pessoa, foi arrematado por (pasmem!) R$ 45 milhões.

Posta à venda há cerca de três anos, a mansão da apresentadora conta com mais de 2700 m² e se tornou artigo de desapego depois que Alda Meneghel, a mãe da Xuxa, faleceu em 2018. Após o episódio, o local se tornou o centro de muitas lembranças, saudade e solidão para a apresentadora, que estava acostumada com a presença da figura materna na propriedade, que pode ser chamada de gigantesca, sem exageros.

De acordo com o anúncio do site Sotheby’s International Realty, a mansão conta com cinco quartos, 14 banheiros, três lavabos, hall de entrada, cinema privativo com banheiro, estúdio de gravação, elevador, closet, escritório, cozinha ampla e duas despensas. Além disso, também possui uma ampla sala de estar e mais um apartamento totalmente mobiliado no subsolo de dois cômodos.

Respira, pois não acabou!

Na área externa, há uma varanda com piscina, quadras de vôlei e basquete, jardim, área gourmet com cozinha, sauna seca e a vapor, vestiários, uma outra piscina com cascata, sala de pilates, ofurô, academia, uma casa de máquinas e área de serviço. Se você sentiu falta da garagem, a mansão também conta com uma. Coberta, ela que possui espaço para 6 carros.

Outro espaço muito valorizado do imóvel, que inclusive já foi pauta de reportagens televisivas, é o belíssimo jardim de inverno, ou melhor dizendo, o jardim tropical, localizado dentro da residência, que é abrigo para a coleção de pássaros raros, que são o xodó da apresentadora.

A nova dona oficial da residência é a cantora de pagode Karinah, que se mudará para o local junto de seu marido, o empresário catarinense Diether Werninghaus. Além de novos proprietários, eles agora também são os novos “guardiões” dos pássaros de Xuxa, que não ficarão mais sob os cuidados da apresentadora.

“Fiquei muito honrada de poder cuidar e amar esses pássaros lindos que Xuxa irá deixar na casa. Eles não se acostumariam em outro lugar, então fico feliz de poder continuar dando amor e carinho para todos. No Sul eu tenho pássaros em casa também, sou apaixonada pela paz que eles nos trazem”, afirmou Karinah através de sua assessoria de imprensa.

Confira outras fotos: