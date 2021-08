Paulo Gustavo ganha homenagem inédita em especial de fim de ano

Quem achou que o final do ano seria entediante sem a animação de Paulo Gustavo na televisão se enganou, pois o saudoso ator e humorista ganhará um especial em sua homenagem no Multishow.

De acordo com as informação publicadas na coluna da jornalista Patrícia Kogut no jornal O Globo, o canal usará textos inéditos que o humorista estava preparando para serem usado em uma série baseada em Minha mãe é uma peça. As gravações da mesma deveriam ter se iniciado por volta de janeiro e fevereiro deste ano, mas foram suspensas por causa da pandemia.

Desenvolvida e dirigida por grandes amigos e parceiros de Paulo Gustavo, a diretora Susana Garcia e o roteirista Fil Braz, a atração também será transmitida na Globo e estará disponível no Globoplay.

A ideia era que a produção fosse dividida em três temporadas: a primeira acompanharia a protagonista, dona Hermínia, casada e com os filhos pequenos. Na seguinte, viria a adolescência deles e na parte final, nós os veríamos já adultos, ao lado da mãe.

As surpresas não param por aí! Patrícia também afirmou em sua coluna que o Multishow homenageará o ator no programa Vai que cola, o qual ele participou durante anos. O primeiro episódio da nova temporada, programado para ir ao ar em novembro, será um tributo ao artista.

Sem dúvidas, essa era a faísca de humor e esperança que nós queríamos e precisávamos!