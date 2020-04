William e Kate falam sobre a criação dos filhos durante o isolamento

Nada de aparelhos eletrônicos para o trio de William e Kate. Durante o isolamento, George, Charlotte e Louis estão sendo encorajados pela mãe a exercitar a criatividade, segundo revelou Katie Nicholl, correspondente real, a revista Okay!. “Neste momento, a ênfase será nas artes, com pinturas e atividades não relacionadas à telas [de eletrônicos]. Kate geralmente é muito restrita quando ao tempo que as crianças passam conectadas e o mantém sempre no mínimo”, disse Nicholl.

Isolados em Anmer Hall, Norfolk, os pequenos estão aproveitando a oportunidade para brincar ao ar livre e explorar a natureza que cerca a propriedade. “Eles têm escalada, balanços, um lago e cada criança está responsável por seu cantinho na horta.” Ao mesmo tempo, a família se prepara para o segundo aniversário do príncipe Louis, que acontecerá na próxima semana. Apesar das restrições impostas pela pandemia, todos farão o possível para garantir que o caçula tenha um grande dia.

Anteriormente, uma fonte já havia revelado ao US Weekly que o casal teria banido iPads da casa, pois não os consideravam “brinquedos” apropriados para crianças. Participando de projetos que encorajam as crianças a brincar ao livre, Kate acredita que essas atividades externas desempenham um papel crucial na saúde e felicidade das crianças para além da infância.

Kate e William têm participado de reuniões via Internet, mas restringem o tempo dos filhos online

A duquesa também está responsável por comandar as aulas de George e Charlotte enquanto eles estão em casa, certificando-se de todos os dias passar um tempo fazendo alguma atividade com os filhos. Em uma entrevista para o BBC Breakfast, o casal contou que tem sido desafiador ensinar os pequenos, que “possuem muita estamina”. “Existem tantas dicas online e atividades divertidas que podem ser feitas com as crianças, então não é completamente pesado”, disse Kate.

Ainda falando da família, William admitiu ter ficado bastante preocupado quando seu pai, o príncipe Charles, foi testado positivo para o coronavírus, mas que se manteve otimista que ele se recuperaria bem. William também demonstrou receio quanto a saúde da rainha Elizabeth e do príncipe Philip, seus avós, que estão em isolamento em Windsor. Os Cambridge têm se comunicado com o resto da família por meio de videoconferências. “Nos certificamos de compartilhar as ligações de aniversário e coisas assim para garantir que continuemos em contato”, disse a duquesa.

