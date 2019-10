William Bonner dá bronca ao vivo no JN e Renata Vasconcellos cai na risada

Quem assistiu ao Jornal Nacional da última sexta-feira (4) presenciou um momento inusitado. O apresentador William Bonner não conseguiu disfarçar a irritação com um artifício usado pela equipe técnica do programa. Ao conversar ao vivo com o repórter Ari Peixoto, que estava correspondendo direto do festival Rock in Rio, descobriu que o ponto eletrônico estava retornando não apenas a voz de Ari, mas também o áudio geral do evento. Problema: era o barulho alto de um show de rock metal.

Bonner reclamou, com ironia, da escolha técnica. “A gente precisa dizer que aqui no ponto eletrônico, que a gente usa para trabalhar, alguém teve a feliz ideia de colocar o retorno do Rock in Rio. Feliz ideia. Nós estamos com os metaleiros [no ouvido] até agora. Ao pessoal da técnica, parabéns pela excelente ideia. Estamos surdos agora!”, debochou ao final do papo com Ari Peixoto. Enquanto isso, a jornalista Renata Vasconcellos se divertia ao lado dele na bancada.

Assista ao momento: