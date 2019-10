A atriz Thaila Ayala se casa neste sábado (5) com o também ator Renato Góes na Igreja do Carmo, em Olinda (PE). De lá seguem para a festa, que será no Instituto Ricardo Brennand, museu em Recife.

Para o “sim”, ela escolheu um vestido tomara-que-caia bordado e com cauda volumosa da grife carioca Martu. Os sapatos são Jimmy Choo.

Thaila optou por uma beleza clássica com cabelos ondulados e soltos. O make tem um esfumado marrom com cintilância e batom coral. Quem cuidou de tudo foi o maquiador Henrique Martins.

Renato e Thaila ficaram noivos na virada de ano de 2018 para 2019. O astro surpreendeu a amada durante as comemorações em Caraíva, no sul da Bahia.

