5 looks de Kate Middleton com tênis para usar no dia a dia

Quando pensamos na realeza logo imaginamos vestidos formais (dignos de, literalmente, princesas), diademas e muito glamour. Mas no dia a dia, as princesas da vida real, como Kate Middleton, adoram uma boa dose de conforto. A Princesa de Gales, aliás, é bastante fã do bom e velho tênis – e mostra que é, sim, possível ficar elegante com ele! Vem se inspirar.

Um ícone de moda, Kate tem alguns looks que estão próximos da realidade e são ótimas inspirações para o dia a dia, inclusive no escritório. Pensando em tênis, ela é fã dos minimalistas, com poucos detalhes e cores. Quanto mais simples, melhor. As produções mostram que a Princesa consegue unir elegância e praticidade.

Veja abaixo 5 looks de Kate Middleton de tênis para se inspirar!

Look navy com tênis branco

Kate Middleton adora um look navy, ou, em português, look de marinheiro. As cores principais desse estilo são branco, azul marinho e vermelho, e a Princesa aparece com os dois primeiros tons em uma blusa listrada e um short de cintura alta. O tênis fecha a produção, trazendo um equilíbrio de elegância e estilo. Quem adorava referências navy era a estilista Coco Chanel, que trouxe isso para sua grife – inspiração que aparece até hoje em algumas coleções.

Tênis branco com calça cropped e blusa peplum

Kate é a favor de repetir peças de roupa e calçados, certíssima! Na foto acima, ela aparece com uma camiseta listrada colorida e calça de cintura alta azul marinho, flertando novamente com a estética navy. Um lookinho básico para trabalhar, passear ou se preparar para futuramente governar um país, no caso da Princesa.

Tênis branco com pantacourt e camisa

A Princesa de Gales não perde o estilo – e muito menos a elegância – em nenhuma situação. Kate é o exemplo de que tênis podem compor um visual chique e confortável. Existe algo mais impecável do que uma camisa branca e uma calça pantacourt ? Para melhor e equilibrar isso, só um bom tênis no pé. Esse look é versátil, variando o sapato, você consegue garantir um visual ainda mais elevado.

Tênis branco com calça jeans e blazer

Além de tênis, Kate adora a casualidade e praticidade de uma calça jeans – skinny e reta são os modelos que ela mais usa. Variando um pouco o modelo do tênis, ela apareceu com um blazer colorido e um jeans. O casaco vem em um tecido mais molinho, que parece um moletom, bem confortável e ótimo para o cotidiano.

Refinada e confortável

Blazer e tênis branco: esse é um combo que dá para repetir em diferentes situações. Mais uma vez, Kate Middleton aparece com o casaco colorido e a escolha da vez foi um look completamente branco, deixando a peça em alfaiataria amarela se destacar.