Vestido de Meghan Markle para a cerimônia real deve custar R$ 500 mil

Faltando menos de duas semanas para o casamento do príncipe Harry, 33 anos, com a atriz Meghan Markle, 36 anos, o evento está provocando diversos comentários a respeito do modelo de vestido de noiva.

Diversas marcas disputam as apostas do público, porém a mais cotada é a grife australiana Ralph & Russo. Segundo o site britânico Daily Mail, a etiqueta de luxo chegou a projetar um design de vestido exclusivo para a data cotado no valor de 100 mil libras, por volta de meio milhão de reais.

A marca já foi escolhida por Meghan para vesti-la em sua sessão de fotos oficias de seu noivado com Harry.

Outras grifes cotadas como responsáveis pelo vestido de noiva da atriz são Erdem, do estilista turco-canadense Erdem Moralioglu, e a britânica Burberry.

A escolha final de Meghan Markle só será revelada no dia da sua cerimônia, no próximo dia 19 de maio, na Capela Saint George, no Castelo de Windsor, na Inglaterra.

