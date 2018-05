Onde assistir ao casamento de Meghan e Harry

O casamento entre o príncipe Harry, 33 anos, e Meghan Markle, 36 anos, está chegando! Acontece no próximo dia 19 de maio, ao meio-dia (no horário de Londres), na Capela Saint George, no Castelo de Windsor, na Inglaterra.

No Brasil, a programação para acompanhar a cerimônia de casamento real começa cedo.

Confira a programação:

A GloboNews irá contar com seus correspondentes em Londres e em Nova York para transmitir a cerimônia real ao vivo a partir das 6h da manhã, horário de Brasília, até ao meio-dia.

Além disso, o canal também irá ter programação especial sobre a família real no Arquivo N (16 de maio), Milênio (14 de maio), Sem fronteiras (17 de maio) e no GloboNews Documento (11 de maio) ao longo do período antes do casamento real.

Canais da GloboNews:

Sky – Canal 40 (por satélite)

– Canal 40 (por satélite) Vivo TV – Canal 340 (por satélite)

– Canal 340 (por satélite) Claro TV – Canal 40 (por satélite)

– Canal 40 (por satélite) NET – Canal 40 (por cabo)

O veículo fará transmissão ao vivo diretamente de Londres com apresentação do blogueiro Hugo Gloss a partir das 6h, horário de Brasília. Os apresentadores Astrid Fontenelle e Bruno Astuto comandarão tudo dos estúdios da GNT até as 11h.

Pela internet, Thaynara OG e a dupla responsável pelo canal “Diva depressão”, serão os porta-vozes da transmissão pelo Youtube, no mesmo horário que começará na TV.

Canais da GNT:

Sky – Canal 41 (por satélite)

– Canal 41 (por satélite) Vivo TV – Canal 341 (por satélite)

– Canal 341 (por satélite) Claro TV – Canal 41 (por satélite)

– Canal 41 (por satélite) NET – Canal 41 (por cabo)

A apresentadora Caroline Nogueira, ao lado dos correspondentes da Band em Londres, comandará a apresentação da cobertura ao vivo do casamento do príncipe Harry com a atriz Meghan Markle para o BandNews TV, que começará as 6h, horário de Brasília, e se prolongará até ao meio-dia.

A emissora pretende mostrar a chegada dos convidados ao evento, a cerimônia na capela Saint George, no Castelo de Windsor, e depois o cortejo real, no qual o casal deve percorrer pontos turísticos de Londres, como Castle Hill, High Street e Albert Road até retornar a capela.

Antecipando um pouco a tão esperada data, o BandNews estará fazendo uma cobertura especial que se inicia na quarta-feira (16) com a exibição de reportagens sobre os preparativos para a cerimônia do dia 19 de maio e as histórias por trás dos casamentos da família real.

Canais da BandNews TV:

Sky – Canal 171 (por satélite)

– Canal 171 (por satélite) Vivo TV – Canal 405 (por satélite)

– Canal 405 (por satélite) Claro TV – Canal 79 (por satélite)

– Canal 79 (por satélite) NET – Canal 79 (por cabo)

