Vera Viel combina look com o das filhas em almoço de Dia das Mães

Comemorando o Dia das Mães, Vera Viel decidiu mostrar toda a união que tem com as três filhas, Clara, Maria e Helena. Ela e as meninas vestiram looks semelhantes para ir almoçar com Rodrigo Faro em um restaurante de São Paulo. Estilosas, as quatro usavam vestidos roxos com meias e botas pretas.

Sempre simpático, o casal acenou para os fotógrafos e tirou fotos com fãs que estavam no local. “Desejo à todas as mamães um domingo maravilhoso cheio de amor”, escreveu Vera em seu Instagram. “Feliz Dia das Mães, Vera! Você é a melhor mãe que eu poderia escolher para amar e cuidar de mim e dos nossos tesouros!”, declarou-se Rodrigo.

André Freitas e Joshua Bryan/AgNews André Freitas e Joshua Bryan/AgNews

