Valesca Popozuda passa por crise e tem que deixar apartamento

Valesca Popozuda vive um momento difícil na carreira, segundo o Jornal Extra. A cantora precisou deixar o apartamento de luxo que alugava no Recreio, Rio de Janeiro, e foi morar com a mãe, que está com câncer, no bairro da Abolição, subúrbio carioca.

Segundo o site, Valesca não faz mais tantos shows como antigamente e seu cachê baixou muito de valor. Por isso, ela enfrenta problemas financeiros. Em seu site oficial, por exemplo, não consta nenhuma apresentação agendada. Além do momento de incertezas, a funkeira também se desligou de Kamilla Fialho, sua antiga empresária.

Recentemente, Valesca participou do reality Super Chef Celebridades, quadro do programa Mais Você, chegando até a penúltima fase do programa. A artista conta com mais de 2 milhões e meio de seguidores e constantemente publica fotos de parcerias com marcas e eventos.

