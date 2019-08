Luana Piovani revela motivo de término com Pedro Scooby

Luana Piovani causou alvoroço mais uma vez ao falar sobre o ex-marido Pedro Scooby, de quem se separou em março, sob polêmicas e algumas alfinetadas da atriz. Nas rede sociais a atriz falou sobre o real motivo de ter se separado do surfista, que assumiu namoro a cantora Anitta meses depois.

Veja o que está bombando nas redes sociais

Respondendo comentários nas redes sociais, Piovani contou alguns detalhes sobre o fim do relacionamento. “Eu também acho bastante triste, mas não dá pra ser tudo o que queria depois da falta de respeito e consideração que ele teve com a família dele” contou. Veja a resposta na íntegra abaixo:

Na última quarta (7), a atriz gravou alguns vídeos com seus filhos Dom e Bem na sua conta no Instagram. Os meninos apareceram animados falando sobre a viagem de féria com o pai para a Califórnia, que será na quinta (8). Luana perguntou por que o dia era especial e para a surpresa da loira, um deles respondeu: “vamos conhecer a Anitta”.

Leia mais: Luana Piovani e Paulinho Vilhena curtem clima de romance em Portugal

+ Namorada de Marta está em tratamento contra câncer de mama

Carga mental: você se sente sobrecarregada em casa?