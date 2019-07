Perlla descobre que ex está namorando a professora de sua filha

Perlla descobriu que seu ex-marido, Cássio Castilhol, pai de suas duas filhas, de 6 e 7 anos, está, agora, namorando a professora de sua caçula. A cantora e o músico se separaram há três meses depois de 8 anos de casamento. As informações são do jornal Extra.

Logo após se separarem, Cássio foi dar uma aula de música em uma escola do Recreio, Zona Oeste do Rio, onde sua filha mais nova estuda. Foi lá que o rapaz conheceu a professora com quem engatou um novo romance.

De acordo com o jornal, a cantora chega a ficar sem graça toda vez que vai buscar a filha na escola e dá de cara com a professora, atual do seu ex.

Perlla chegou a ter um rápido envolvimento com o músico Yuri Durães, de 21 anos. Mas, agora, está solteira novamente.

