Ticiane Pinheiro recebe surpresa emocionante no retorno ao Hoje em Dia

Ticiane Pinheiro está de volta à TV! A apresentadora compartilhou em sua conta no Instagram seu retorno nesta segunda (14) ao programa Hoje Em Dia, da Record. Tici ficou afastada da atração durante três meses por conta da gravidez da sua segunda filha Manuella, fruto do casamento com o jornalista César Tralli.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a mamãe foi bem sincera ao revelar que estava “com o coração na mão, mas muito feliz de encontrar meu amigos e fazer o que eu amo”. comentou Ticiane, que inclusive revelou aos colegas de trabalho o desejo por uma recepção calorosa. O pedido foi atendido e, no camarim da estrela, uma decoração especial foi providenciada.

Nos bastidores do programa, Tici mostrou os profissionais que auxiliam na produção, além dos parceiros César Filho e Ana Hickmann. As loiras não pouparam carinho nas redes sociais, e Ana até deixou uma marca de beijo na testa de Tici. Confira o registro compartilhado no perfil de Ticiane no Instagram:

O balão foi deixado em seu camarim pela equipe do programa Hoje Em Dia O balão foi deixado em seu camarim pela equipe do programa Hoje Em Dia

