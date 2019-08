A foto emocionante de Cesar Tralli com a filha

View this post on Instagram

Conexão Imediata.❤️Difícil explicar o turbilhão de emoções que senti ao me “colar” à minha filha instantes após o parto. Eu já tinha lido diversos relatos e livros de pais de primeira viagem. Muitos dizendo que levaram algum tempo para estabelecer uma conexão -de fato- com o filho(a). Comigo foi bem diferente. Essa conexão se deu no exato momento do primeiro abraço. Do primeiro cheiro, do primeiro colo. Foi como se eu estivesse esperado a vida inteira por este momento. Foi mágico.🙏🏻 #tbt #manuella