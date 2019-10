Xuxa é definitivamente uma rainha e podemos provar! Durante uma entrevista para a repórter Ana Paula Farias, da TV Record, a apresentadora surpreendeu a jornalista, que não conteve as lágrimas.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Quando estava prestes a encerrar a reportagem sobre o programa The Four Brasil, comandado pela rainha dos baixinhos, Ana Paula foi interrompida pela apresentadora. “Posso falar? Eu vi no teu olho que você tem um carinho especial por mim e eu quero te agradecer. Eu sei que a gente não agradece carinho. Minha mãe ensinou a gente a não agradecer carinho, mas quando eu vejo de verdade, eu preciso dizer muito obrigada”, disse Xuxa.

A apresentadora continuou. “Você não sabe o que é a gente fazer um tempão de televisão e receber muitas críticas, mas quando a gente recebe um carinho de verdade eu preciso dizer obrigada. Posso te abraçar?”, completou a apresentadora, que ainda fez um sinal de cruz na testa de Ana Paula.

Extremamente emocionada, a repórter abraçou Xuxa e ficou sem saber o que dizer. “E agora, como é que eu vou encerrar essa entrevista?”, disse a jornalista. Sem pensar duas vezes, a nossa rainha pegou o microfone e terminou a entrevista do melhor jeito possível. “Encerra assim, você quer mandar beijo para alguém?”, perguntou. No clima de referência aos programas infantis da rainha, Ana Paula respondeu: “Quero mandar um beijo para a minha mãe, para o meu pai e para você.”

Assista ao vídeo! Xuxa tem reação emocionante e leva repórter às lágrimas

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?