O tema da megafesta de 10 anos de Rafaella Justus

Rafaella Justus completou seus 10 anos com uma incrível festa na última sexta-feira (6) ao lado dos pais Roberto Justus e Ticiane Pinheiro. Com tema do Oscar, a festa contou com a presença de 150 convidados, entre eles muitos famosos, e clima de “baladinha”.

A decoração, inspirada numa sala de cinema, estava repleta de flores vermelhas, pipoca, mil doces e bolos gigantes. Para completar o visual da festa, mãe e filha combinaram os looks: Rafinha vestia um conjuntinho de paetê dourado e a mãe um vestido com mangas bufantes do mesmo tecido.

Rafaella fez aniversário no dia 21 de julho, nove dias após a apresentadora dar à luz Manuella, irmã caçula da menina, fruto do relacionamento de Tici com César Tralli. . Em julho, a menina celebrou em Miami, com o pai e a madrasta, Ana Paula Siebert, mas só agora a grande festa aconteceu. Na ocasião, Ticiane chegou a fazer uma declaração para a filha em suas redes sociais:

“Hoje minha princesa faz 10 anos. Há dez anos eu conheci o maior e mais maravilhoso amor do mundo. Rafinha me ensinou a ser mãe, e ela continua me ensinando muitas coisas até hoje. Tenho a sorte grande de ter uma filha doce, alegre, carinhosa, esperta, inteligente, amorosa, feliz e diva”, afirmou. “Tento ser uma pessoa melhor a cada dia para que ela sempre se orgulhe de mim. Ela me disse que o maior presente que eu poderia dar para ela eu já dei, que foi uma irmã mais nova, e a Manuella acaba de chegar para a felicidade da família”, declarou a mãe.

Confira as fotos do evento:

