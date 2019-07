2 semanas após dar à luz, Ticiane Pinheiro faz piada com falta de sono

Manuella, a filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli, nasceu há duas semanas e, como não poderia deixar de ser, está tirando o sono dos pais. A apresentadora abordou o assunto de forma bem-humorada em seu Instagram e recebeu toda a empatia das mães que a seguem.

“Representando todas as mamães”, escreveu Ticiane na legenda do vídeo que mostra o personagem Tom, de Tom e Jerry, pregando os olhos com fita adesiva.

A apresentadora, que já é mãe de Rafinha, de 10 anos, fruto de seu casamento com Roberto Justus, fez questão de marcar no post as amigas que entendem bem do que ela está falando, como Luiza Possi, Sabrina Sato, Camilla Camargo, Fabiana Justus, Pathy Dejesus e outras.

Nos comentários, muitas acharam graça e se solidarizaram com o momento. “Hahahah! Bem isso”, respondeu a apresentadora Eliana.

