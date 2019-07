Os detalhes do quartinho do bebê de Tici Pinheiro e César Tralli

Ticiane Pinheiro deu à luz a sua segunda filha, Manuella, na última sexta-feira (12). A apresentadora usou as redes sociais para mostrar o novo quartinho da bebê, que foi todo inspirado no apelido que deram à filha da apresentadora com o jornalista César Tralli.

De acordo com Ticiane, a ideia do tema surgiu durante uma brincadeira entre sua filha Rafaella Justus e Tralli em uma viagem, e então passaram a se chamar de “biscoito”. Os fãs da apresentadora adoraram a ideia e também passaram a chamá-los pelo apelido carinhoso. E foi assim que o quarto da criança foi todo inspirado na temática.

O quarto delicado possui almofadas, papel de parede, bonecas e caixas decoradas com formato de biscoito “Ficou mais lindo do que eu tinha imaginado” afirmou a apresentadora.

Confira no vídeo alguns detalhes do quarto:

