Diego Hypólito está em clima de romance na vida e nas redes socais. O atleta divulgou em seu perfil no Instagram fotos raras com o namorado, o advogado Marcus Duarte, neste domingo (20).

No fundo dos cliques, é possível ver as Cataratas do Iguaçu, uma das maiores cachoeiras do mundo. O cenário foi escolhido pelo casal para um momento de descanso, lazer e muito romance.

Na legenda, Diego aproveitou para fazer uma declaração ao amado, que chamou carinhosamente de “advogato”. “Estar perto da natureza me faz me sentir mais próximo de Deus! E na companhia que é uma honra, pois só me faz ser uma pessoa melhor, como eu não entendendo quase nada, ele me explica tudo rs advogato @marcus__sp”, disse o ginasta.

Ainda na publicação, o Hypólito comentou: “Obrigado Deus por tudo! Viemos ao mundo sem nada e morreremos sem levar nada, então seja próspero e deixe palavras de incentivo! Amor é ser bom só por ser, não para postar em redes sociais que tudo é perfeito! Sou ímpio e pecador e quero ser melhor a cada dia! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️”, finalizou.

