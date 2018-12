Sthefany Brito faz relato emocionante sobre o pai

View this post on Instagram

Ah pai! Pai, meu pai! Que dor! Não foi assim q combinamos né? Faltaram os netos, nossos cafés, os beijos… Faltou tempo! E o que é o tempo perto do sopro que é a vida? O trabalho, a correria do dia a dia, a casa… tudo tão importante! Sempre sem tempo! Meu Deus, dói fisicamente! Da um enjoo, pensar no tempo que eu não alcancei! No tempo q na correria não me deixou te ver mais, falar mais com vc! Na última vez vc me disse “Minha filha, só quero q vc seja feliz! A gente não leva nada dessa vida! Só quero q vc saiba que eu to aqui!” Ah pai! Pai, meu pai sempre com sorrisão largo no rosto! Sempre bem, mesmo quando não estava! Sempre grato, sempre simples! Obrigada por ter me recebido nessa vida e por estar comigo em todas as outras! Te amo e serei grata a vc até o final da minha vida! Até o dia de poder te falar tudo isso pessoalmente de novo! Agarra, enche de beijo e mata a saudade da vó Nancy! Um beijinho na Theka, e fica em paz meu pai! Por aqui te prometo que vamos juntar aos poucos os caquinhos e seguir em frente! Vc vive em mim! Da sua eterna pretinha! 💔