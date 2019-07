Sequência de “As Branquelas” é confirmada

O ator Terry Crews – mais conhecido aqui no Brasil por interpretar o personagem Julius em ‘Todo mundo odeia o Chris’ – revelou que uma sequência de “As Branquelas” está a caminho.

Em entrevista ao “Watch What Happens Live com Andy Cohen”, Terry foi questionado sobre os rumores de que uma possível continuação do filme estava sendo produzida e confirmou: “Na verdade, eu estive com o Shawn (Wayans) e ele estava tipo ‘Cara, nós estamos fazendo isso, vamos entrar nessa!'”.

“Eu me mantive em forma só para esse filme. Estou me mantendo em forma há 15 anos só por causa de ‘As Branquelas'”, acrescentou. Clássico da comédia norte-americana, o filme foi lançado em junho de 2004 com produção dos irmãos Shawn e Marlon Wayans, que também interpretam os agentes do FBI disfarçados de socialites.

Veja a entrevista, em inglês, a seguir:

