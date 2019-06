Xuxa retornará aos palcos com turnê

Fãs da rainha dos baixinhos, preparem-se: em breve, Xuxa estará de volta aos palcos! O anúncio foi feito nesta quinta-feira (27), pela própria apresentadora via Instagram. “A espera está terminando… Tia Xuxa vai voltar aos palcos com a turnê #XuxaXou”, ela escreveu.

Segundo informações disponibilizadas, a estreia do espetáculo está marcada para o dia 17 de agosto, com show no Credicard Hall, em São Paulo. Esta é a única data confirmada até o momento e também não se sabe qual será a rota que a turnê percorrerá pelo país. A atração pretende dar continuidade ao show apresentado por Xuxa em 2018.

Para quem é cliente Credicard, os ingressos já estão disponíveis no site, com 15% de desconto. A partir do dia 04 de julho, as vendas estarão abertas para o público geral, com preços variando entre R$ 50 e R$ 600.

Confira outros assuntos que bombaram na semana:

Leia também: Fofura: Xuxa posta foto com Zoe e faz declaração à pequena

O emocionante depoimento de Angélica sobre acidente do filho

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA