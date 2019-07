Beyoncé encara Nala pela 1ª vez em foto de “O Rei Leão”

Beyoncé publicou nesta terça-feira (2) uma foto em que aparece cara a cara com a leoa Nala, personagem que dubla na versão live-action do filme O Rei Leão. Na versão brasileira do filme, a leoa será dublada pela cantora Iza.

Mesmo sem nenhuma legenda, a foto de divulgação do remake do clássico da Disney ultrapassou 1 milhão de curtidas em incríveis 20 minutos.

Além de dublar Nala, Beyoncé gravou uma versão da música Can You Feel the Love Tonight, composta por Elton John para o filme original. Escute um trecho:

O Rei Leão chega aos cinemas no dia 18 de julho. No elenco, além de Beyoncé, estão Donald Glover como Simba, Chiwetel Ejiofor como Scar, Eric André como Azizi, Billy Eichner como Timão e Seth Rogen como Pumba.

Assista ao trailer oficial do filme:

Leia mais: Luana Piovani surpreende e conta o que motivou separação de Pedro Scooby

+ Alexandre Pato revela imagens inéditas do casamento com Rebeca Abravanel

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA