Senadora revela comentário de Meghan e apaga mensagem em seguida

Na última terça-feira (10), a senadora irlandesa Catherine Noone alegou que Meghan Markle estava satisfeita com os resultados da decisão sobre o aborto na Irlanda, que foi legalizado, informou o jornal The Irish Times.

No tweet, ela dizia: “A Duquesa e eu conversamos sobre o recente resultado do referendo. Ela observou com interesse e ficou contente em ver o resultado”. O encontro aconteceu em uma festa no jardim na residência do embaixador britânico durante o tour que os Duques de Sussex estão fazendo pelo país. O conteúdo do comentário político foi apagado após a polêmica.

Catherine Noone (who couldn't find a single pro-life medical professional for her Committee!) is relentless.

This evening she tweeted (and later deleted) that the visitng Duchess was "pleased" with the result of the abortion referendum! @rtenews @todaysor @liveline pic.twitter.com/h8KXTZNLlB — Kevin O'Higgins (@kevinohigginssj) July 10, 2018

Os membros da Família Real normalmente evitam discussões do tipo para permanecerem politicamente neutros, mas em sua primeira turnê oficial no exterior com o príncipe Harry desde o casamento real, tudo indica que Meghan deu sequência ao seu ativismo pelos direitos femininos.

E sua página biográfica no site oficial da realeza, fez questão de incluir que sente orgulho por ser mulher e por ser feminista. Inclusive, relembrou seu papel como defensora da ONU para participação política e liderança das mulheres.