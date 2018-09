Se meu filho fosse gay, não teria nenhum problema, diz Sandy

Uma foto publicada recentemente pelo marido de Sandy, Lucas Lima, provocou críticas nas redes sociais. Na postagem, Lucas mostra dois pertences do filho Theo, um par de sapatos e a boneca Elsa, do filme Fronzen. A repercussão sobre o fato de o menino ter uma boneca foi comentada por Sandy no blog do apresentador Amaury Jr.

A cantora disse que não esperava toda essa discussão. “Não imaginamos que pudessem ter tantas reações, como se isso fosse uma grande coisa (a gente permitir que nosso filho brinque com uma boneca), sabe? E, se quiser saber mais a fundo, se ele fosse ou virasse gay, não teria nenhum problema com isso também. Somos todos iguais, todos irmãos”, enfatiza.

Sandy conta que procura educar o filho sem influenciar preconceitos. “Ele brinca com bonecas, bonecos, carrinhos, bola. A gente não coloca nenhuma restrição. Na nossa concepção, não existe isso de brinquedo de menina e menino. A gente está criando ele para não ser uma pessoa machista, sexista e preconceituosa”, afirma Sandy.

Confira a foto:

A cantora também tem mostrado detalhes de sua vida na recém-lançada websérie “Nós Voz Eles”. Nos vídeos, Sandy expõe uma parte de sua rotina pessoal e profissional ao lado do marido e do filho.

