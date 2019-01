Sabrina Sato e Isis Valverde reúnem seus bebês pela primeira vez

Com dez dias de diferença entre um nascimento e outro, Sabrina Sato e Isis Valverde deram à luz a seus filhos na mesma época.

Rael, filho de Isis com André Resende, nasceu no dia 19 de novembro de 2018. Já Zoe, filha de Sabrina e Duda Nagle, no dia 29 de novembro.

No último domingo (27), as artistas promoveram pela primeira vez o encontro entre os dois bebês. Em seu perfil oficial do Instagram, Isis compartilhou uma imagem ao lado da mãe de Sabrina, Kika Sato, e agradeceu pela visita. “Amei a tarde linda. Sabrina Sato, com Duda Nagle, e sua ‘mami’ musa! Fui conhecer a minha nora, com todo respeito, Duda (risos). Já tem pretendente certo”, escreveu a atriz.

Sabrina também comemorou o encontro. “Hoje foi o dia da Zoe conhecer o príncipe Rael, né Isis e Kika Sato”, afirmou na publicação de Isis.

Confira o clique:

