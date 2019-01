Descubra o apelido do príncipe George

Príncipe George é um dos membros reais mais fofos que existe. E ele continua a comprovar isso. O pequeno rapaz se envolveu em uma situação engraçada e acabou revelando seu apelido.

George e sua irmã, princesa Charlotte, passaram alguns dias na casa da avó, Carole Middleton, e o príncipe acabou conversando com uma estranha.

Segundo o The Daily Mail, o príncipe foi alimentar o cachorro da mulher e ela acabou perguntando o nome dele. A surpresa é que George respondeu: “Me chamo Archie”, com um grande sorriso no rosto.

Não se sabe se esse é um apelido que ele deu a si mesmo, ou que os outros chamam ele, ou se é somente uma pegadinha que ele fez para enganar a mulher. Mas uma coisa é fato, Archie é um nome tão fofo quanto George.

Leia também: Meghan e Harry surpreendem realeza com decisão inédita

+ Por que a Elizabeth e Philip não usam cinto de segurança

Siga CLAUDIA no Instagram