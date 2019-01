Dona Kika, mãe de Sabrina Sato, está babando pela neta, Zoe. A pequena, que nasceu no dia 29 de novembro, tem encantado os fãs de Sabrina e de Duda Nagle com sua fofura. Na última segunda (7), a vovó coruja publicou novas fotos e revelou que a bebê estava com cólicas.

“Bom dia da avó descabelada e da netinha linda que já acorda sorrindo pra gente”, disse em outra legenda.

Confira os cliques: