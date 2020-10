De onde vêm as joias usadas pela Rainha Elizabeth no novo retrato oficial

Atualizado em 19 out 2020, 14h16 - Publicado em 19 out 2020, 16h00

Por Da Redação - Atualizado em 19 out 2020, 14h16 - Publicado em 19 out 2020, 16h00

Passaram-se alguns meses desde que o último retrato oficial da Rainha Elizabeth foi feito. Mas na última sexta-feira (16), do governo canadense divulgou um novo retrato oficial da monarca de 94 anos.

No retrato, a rainha aparece em um vestido branco adornado com uma insígnia canadense, e outra da Ordem do Mérito Militar. Mas o que de fato chamou atenção, foram as joias: diamantes e a tiara de safira.

O colar e brincos, são conhecidos como “Suíte Vitoriana Rei George VI”, um presente em seu casamento em 1947, dado à ela pelo seu pai, o Rei George VI. Acredita-se que as joias são dos anos 1800, e o conjunto de pulseiras, da década de 1960.

A foto de Elizabeth foi compartilhada um dia após o primeiro casamento real fora do palácio desde o mês de março, momento em que a pandemia do coronavírus começava, obrigando a Rainha e seu marido Príncipe Philip se isolassem em Windsor.

